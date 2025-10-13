Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.Ночью украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу, произошло возгорание, сообщил ранее Глава Крыма Сергей Аксенов.По информации городских властей, автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Интервал составит 20-30 минут. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.
феодосия, пожар, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, общественный транспорт, новости крыма, крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты общественного транспорта

06:09 13.10.2025 (обновлено: 07:01 13.10.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Ночью украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу, произошло возгорание, сообщил ранее Глава Крыма Сергей Аксенов.
По информации городских властей, автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Интервал составит 20-30 минут.
С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин.
Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала).
Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.
Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.
