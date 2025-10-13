https://crimea.ria.ru/20251013/v-feodosii-iz-za-pozhara-na-neftebaze-izmenili-rabotu-transporta-1150143325.html

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта - РИА Новости Крым, 13.10.2025

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T06:09

2025-10-13T06:09

2025-10-13T07:01

феодосия

пожар

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

общественный транспорт

новости крыма

крым

атака бпла на нефтебазу в феодосии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.Ночью украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу, произошло возгорание, сообщил ранее Глава Крыма Сергей Аксенов.По информации городских властей, автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Интервал составит 20-30 минут. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, общественный транспорт, новости крыма, крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии