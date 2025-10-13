https://crimea.ria.ru/20251013/v-feodosii-iz-za-pozhara-na-neftebaze-izmenili-rabotu-transporta-1150143325.html
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T06:09
2025-10-13T06:09
2025-10-13T07:01
феодосия
пожар
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
общественный транспорт
новости крыма
крым
атака бпла на нефтебазу в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.Ночью украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу, произошло возгорание, сообщил ранее Глава Крыма Сергей Аксенов.По информации городских властей, автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Интервал составит 20-30 минут. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_386a70524c0cd0821a642d9cefa2479c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, пожар, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, общественный транспорт, новости крыма, крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили работу транспорта
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты общественного транспорта
06:09 13.10.2025 (обновлено: 07:01 13.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Ночью украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу
, произошло возгорание, сообщил ранее Глава Крыма Сергей Аксенов.
По информации городских властей, автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Интервал составит 20-30 минут.
С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин.
Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала).
Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.
Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.