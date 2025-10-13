https://crimea.ria.ru/20251013/poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-v-feodosii-1150146520.html
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T09:35
2025-10-13T09:35
2025-10-13T09:35
крым
новости крыма
поезд "таврия"
южная транспортная прокуратура
происшествия
феодосия
атака бпла на нефтебазу в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_f6703911340955a7d9707773b7291ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточнили, что граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c96db27b8f558a1001e1fe60b9741774.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, поезд "таврия", южная транспортная прокуратура, происшествия, феодосия, атака бпла на нефтебазу в феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП на нефтебазе в Феодосии