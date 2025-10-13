Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточнили, что граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии

Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП на нефтебазе в Феодосии

09:35 13.10.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 13 октября 2025 года, задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосия Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
