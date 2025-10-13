https://crimea.ria.ru/20251013/nad-krymom-sbili-40-bespilotnikov-za-noch-1150144520.html
Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 26 БПЛА сбиты над Астраханской областью, 14 – над территорией Ростовской области. Два вражеских дрона уничтожены над Азовским морем, по одному – над Белгородской областью и Калмыкией.Как сообщалось, в воскресенье в период с 20:15 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря.Один из вражеских беспилотников атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:29 13.10.2025 (обновлено: 07:31 13.10.2025)