Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T07:29

2025-10-13T07:29

2025-10-13T07:31

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

крым

новости крыма

новости сво

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 26 БПЛА сбиты над Астраханской областью, 14 – над территорией Ростовской области. Два вражеских дрона уничтожены над Азовским морем, по одному – над Белгородской областью и Калмыкией.Как сообщалось, в воскресенье в период с 20:15 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря.Один из вражеских беспилотников атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

