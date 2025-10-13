https://crimea.ria.ru/20251013/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--poslednie-dannye-k-etomu-chasu-1150144327.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу

В Феодосии продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника, в городе в связи с ЧП изменена схема движения...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника, в городе в связи с ЧП изменена схема движения транспорта, некоторые улицы перекрыты для движения. Все о ЧП к данному часу - в подборке РИА Новости Крым.О происшествии на феодосийской нефтебазе сообщил около полуночи глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, объект был атакован вражеским беспилотником, в результате возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.Все профильные службы работают на месте. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря.Как в Феодосии ходит общественный транспортВ Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта.Автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.Отключения водыПредседатель Феодосийского городского совета Иван Козырев обратился к жителям поселка Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши с просьбой сделать запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

