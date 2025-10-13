https://crimea.ria.ru/20251013/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--poslednie-dannye-k-etomu-chasu-1150144327.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
В Феодосии продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника, в городе в связи с ЧП изменена схема движения... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T07:26
2025-10-13T07:26
2025-10-13T07:26
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
пожар
нефтебаза
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника, в городе в связи с ЧП изменена схема движения транспорта, некоторые улицы перекрыты для движения. Все о ЧП к данному часу - в подборке РИА Новости Крым.О происшествии на феодосийской нефтебазе сообщил около полуночи глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, объект был атакован вражеским беспилотником, в результате возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.Все профильные службы работают на месте. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря.Как в Феодосии ходит общественный транспортВ Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта.Автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.Отключения водыПредседатель Феодосийского городского совета Иван Козырев обратился к жителям поселка Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши с просьбой сделать запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5892abca34318b385d41e027b9e1770.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, пожар, нефтебаза, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника, в городе в связи с ЧП изменена схема движения транспорта, некоторые улицы перекрыты для движения. Все о ЧП к данному часу - в подборке РИА Новости Крым.
Атака беспилотников на Феодосию
О происшествии на феодосийской нефтебазе сообщил
около полуночи глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, объект был атакован вражеским беспилотником, в результате возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.
Все профильные службы работают на месте.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря.
Как в Феодосии ходит общественный транспорт
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта
.
Автобусы №4, 4Д будут ходить по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты №2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.
Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.
Отключения воды
Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев обратился к жителям поселка Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши с просьбой сделать запас воды.
"Определенный период будут отключения подачи воды по центральному водопроводу. Службы "Воды Крыма" будут решать вопрос с подвозом, все же позаботьтесь о себе, пусть в домах будут запасы воды", - написал он в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.