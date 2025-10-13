Рейтинг@Mail.ru
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/feodosiya-posle-ataki-bpla---chto-proiskhodit-v-gorode--1150149216.html
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию ЧС на нефтебазе, возникшую в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T11:39
2025-10-13T13:06
крым
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
новости крыма
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
пожар
нефтебаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150147919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_922b1d59f3290a4322a23415b22f24cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию ЧС на нефтебазе, возникшую в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако сама обстановка на улицах спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.В районе места ЧП движение ограничено. Работают сотрудники МЧС. Местные жители также хотят помочь, однако пока в этом необходимости нет. Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы №4, 4Д следуют по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.Соцобъекты, магазины и рынки также работают в штатном режиме. Обстановка на улицах спокойная. Как уточнил глава администрации города, на период ликвидации ЧС на нефтяной базе возможно ограничение подачи воды в микрорайон Ближние Камыши, пригородные села Береговое, Степное и в поселок Приморский. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
https://crimea.ria.ru/20251013/odin-poezd-v-krym-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-feodosii-1150147389.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150147919_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_85ed1fa275161a7945f4b440d06873be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, новости крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пожар, нефтебаза
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

В Феодосии продолжают ликвидацию пожара после атаки украинского БПЛА на нефтебазу

11:39 13.10.2025 (обновлено: 13:06 13.10.2025)
 
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии 13 октября 2025 года
Обстановка в Феодосии 13 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию ЧС на нефтебазе, возникшую в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако сама обстановка на улицах спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии 13 октября 2025 года
Обстановка в Феодосии 13 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым
В районе места ЧП движение ограничено. Работают сотрудники МЧС. Местные жители также хотят помочь, однако пока в этом необходимости нет.

"В данный момент на месте происшествия работают профильные службы и специалисты. Помощь волонтеров не требуется! Благодарю всех неравнодушных граждан за проявленное желание оказать поддержку и участие", -написал в Telegram глава администрации города Владимир Ким.

Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы №4, 4Д следуют по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.
Соцобъекты, магазины и рынки также работают в штатном режиме. Обстановка на улицах спокойная.
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии 13 октября 2025 года
Обстановка в Феодосии 13 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым
Как уточнил глава администрации города, на период ликвидации ЧС на нефтяной базе возможно ограничение подачи воды в микрорайон Ближние Камыши, пригородные села Береговое, Степное и в поселок Приморский.
"Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС. На период проведения работ феодосийским филиалом "Воды Крыма" будет осуществляться подвоз воды автоцистернами", - добавил Ким.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезд Таврия
10:30
Один поезд в Крым задерживается из-за ЧП в Феодосии
 
КрымАтака БПЛА на нефтебазу в ФеодосииФеодосияНовости КрымаПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяПожарНефтебаза
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВС РФ освободили два населенных пункта
12:41Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
12:24Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
12:13В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
12:02Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
11:54Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
11:49Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение
11:39Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
11:30В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
11:12ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"
11:01Сильные вспышки возобновились на Солнце
10:30Один поезд в Крым задерживается из-за ЧП в Феодосии
10:23Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
10:14Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
09:40В Севастополе открыли рейд
09:35Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
09:10ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
09:08В Сочи ищут группу туристов с детьми
08:55Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
08:44Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе
Лента новостейМолния