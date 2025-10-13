https://crimea.ria.ru/20251013/feodosiya-posle-ataki-bpla---chto-proiskhodit-v-gorode--1150149216.html

Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию ЧС на нефтебазе, возникшую в результате ночной атаки БПЛА.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию ЧС на нефтебазе, возникшую в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако сама обстановка на улицах спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.В районе места ЧП движение ограничено. Работают сотрудники МЧС. Местные жители также хотят помочь, однако пока в этом необходимости нет. Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы №4, 4Д следуют по маршруту "Центр - Маяковская - ул. Калинина - ул. Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский. Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.Соцобъекты, магазины и рынки также работают в штатном режиме. Обстановка на улицах спокойная. Как уточнил глава администрации города, на период ликвидации ЧС на нефтяной базе возможно ограничение подачи воды в микрорайон Ближние Камыши, пригородные села Береговое, Степное и в поселок Приморский. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

