Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине

13.10.2025

Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине

Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам.Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk."У нас… был очень хороший разговор... Мы обсудили, какие именно виды вооружения им (Киеву – ред.) нужны. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали ", - сказал Трамп.Президент США также выразил мнение, что украинский конфликт удастся урегулировать."Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует", - добавил глава Белого дома.Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы""Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

