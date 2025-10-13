Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине
Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T07:00
2025-10-13T07:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам.Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk."У нас… был очень хороший разговор... Мы обсудили, какие именно виды вооружения им (Киеву – ред.) нужны. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали ", - сказал Трамп.Президент США также выразил мнение, что украинский конфликт удастся урегулировать."Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует", - добавил глава Белого дома.Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине

Трамп допустил поставки Tomahawk Киеву при отсутствии урегулирования конфликта

07:00 13.10.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам.
"Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk. Возможно, я поговорю с ним (с Путиным - ред.). Возможно, я скажу: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Киеву – ред.) Tomahawk", - цитирует Трампа РИА Новости.
Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk.
"У нас… был очень хороший разговор... Мы обсудили, какие именно виды вооружения им (Киеву – ред.) нужны. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали ", - сказал Трамп.
Президент США также выразил мнение, что украинский конфликт удастся урегулировать.
"Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует", - добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.
Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
 
