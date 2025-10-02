Рейтинг@Mail.ru
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в случае передачи Украине этих ракет российская система ПВО будет их сбивать.Однако такие поставки могут нанести ущерб российско-американским отношениям, в которых, по словам президента РФ, "наметился свет в конце туннеля".Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Передача Tomahawk Киеву будет означать качественно новый этап эскалации – Путин

21:27 02.10.2025 (обновлено: 21:35 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Это мощное оружие, правда, уже не совсем современное, но мощное, и представляющее угрозу. Конечно, это вообще никак не изменит соотношение на поле боя", - сказал российский лидер.
По его словам, в случае передачи Украине этих ракет российская система ПВО будет их сбивать.
"Были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, и несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - подчеркнул Путин.
Однако такие поставки могут нанести ущерб российско-американским отношениям, в которых, по словам президента РФ, "наметился свет в конце туннеля".
"Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - отметил российский лидер
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
