Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Киеву - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Киеву
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Киеву
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, пишет РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, пишет РИА Новости.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Киеву

Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине

23:55 06.10.2025 (обновлено: 23:59 06.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, пишет РИА Новости.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Города мира. Вашингтон
30 сентября, 14:01
Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
 
