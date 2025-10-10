https://crimea.ria.ru/20251010/putin-ozvuchil-otvet-rossii-na-vozmozhnuyu-peredachu-tomahawk-ukraine-1150108223.html

Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине

Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ответом России на возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВОБольшая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнениеНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

