"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план - РИА Новости Крым, 11.10.2025
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план - РИА Новости Крым, 11.10.2025
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
Глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что в ходе... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T17:11
2025-10-11T17:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что в ходе разговора, в том числе, шла речь об ударах по украинской энергетике и усилении систем ПВО. По словам Зеленского, он рассказал Трампу об ударах украинской энергетике, и "благодарен за готовность поддержать нас". Также глава киевского режима дал оценку работе американского президента."Я поздравил президента Трампа с успехом и сделкой для Ближнего Востока, которую он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены", - написал он.Ранее Зеленский заявил, что Киев поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk.Накануне Нобелевский комитет не оценил заслуг Трампа, он был одним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира в 2025 году, но награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. Нобелевской премии мира ее удостоили за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии", отметили в стокгольмском комитете.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, комментируя по просьбе журналиста это событие, отметил, что Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. Путин, в частности, подчеркнул, что американский лидер искренне стремится к урегулированию украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что в ходе разговора, в том числе, шла речь об ударах по украинской энергетике и усилении систем ПВО.

"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. ... Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сообщил лидер киевского режима.

По словам Зеленского, он рассказал Трампу об ударах украинской энергетике, и "благодарен за готовность поддержать нас".
Также глава киевского режима дал оценку работе американского президента.
"Я поздравил президента Трампа с успехом и сделкой для Ближнего Востока, которую он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены", - написал он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе. - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Вчера, 16:45
Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Накануне Нобелевский комитет не оценил заслуг Трампа, он был одним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира в 2025 году, но награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. Нобелевской премии мира ее удостоили за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии", отметили в стокгольмском комитете.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, комментируя по просьбе журналиста это событие, отметил, что Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. Путин, в частности, подчеркнул, что американский лидер искренне стремится к урегулированию украинского конфликта.
