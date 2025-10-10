Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Попытки связать Нобелевскую премию мира с поставками оружия киевскому режиму являются нелепыми и много говорят об уровне действующего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Ранее Зеленский заявил, что Киев поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk.Российский лидер добавил, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения о присуждении награды.На вопрос о том, достоин ли был Трамп Нобелевской премии мира в этом году, Путин ответил:Путин подчеркнул, что в отношении кризиса на Украине Трамп искренне стремится к его урегулированию.Российский лидер добавил, что если удастся реализовать план Трампа по разрешению кризиса в Газе, это будет историческим событием.10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150109722_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_d3967e6a8ac97ded67f7d42481f0b48a.jpg
1920
1920
true
Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Попытки связать Нобелевскую премию мира с поставками оружия киевскому режиму являются нелепыми и много говорят об уровне действующего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
Ранее Зеленский заявил, что Киев поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk.
"Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия – это нелепо и просто говорит о уровне сегодняшнего киевского режима в целом", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения о присуждении награды.
На вопрос о том, достоин ли был Трамп Нобелевской премии мира в этом году, Путин ответил:
"Не мне судить, достоин ли или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, – я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы".
Путин подчеркнул, что в отношении кризиса на Украине Трамп искренне стремится к его урегулированию.
"Что-то там удалось, что-то не удалось, может быть, что-то еще удастся сделать на основе договоренностей и обсуждений в Анкоридже. Но он точно старается и точно работает над этими вопросами, вопросами достижения мира и разрешения сложных ситуаций", - сказал президент РФ.
Российский лидер добавил, что если удастся реализовать план Трампа по разрешению кризиса в Газе, это будет историческим событием.
10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Одним из основных претендентов на награду считался Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.
