Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
Президент США Дональд Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве. Об этом заявил первый... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Накануне Трамп в Белом доме заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Пониманием этих рисков, по мнению Джабарова, и объясняется оговорка американского лидера о том, что он должен сначала выяснить, как киевский режим намерен использовать эти ракеты. Однако если украинские власти и дадут Белому дому какие-то гарантии, то вряд ли будут их соблюдать, уверен политик."Думаю, Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести (поставки), и скорее всего, Tomahawk не попадут на Украину. Но если это произойдет, ответ наш будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина", - заключил первый зампред комитета Совфеда.Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkДоложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ

Ответ РФ на поставку Tomahawk Украине будет однозначным и решительным – сенатор Джабаров

14:25 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Накануне Трамп в Белом доме заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.
"Думаю, он (Трамп – ред.) прекрасно понимает, что такое Tomahawk в руках нацистского режима на Украине. Это, по сути, ключ к мировому конфликту... Мы же не знаем, с какой "начинкой" будут эти ракеты. Сегодня там может быть обычная "начинка", а завтра – какая-нибудь "грязная бомба", и никто не успеет заметить, как начнется мировой конфликт", - сказал сенатор.
Пониманием этих рисков, по мнению Джабарова, и объясняется оговорка американского лидера о том, что он должен сначала выяснить, как киевский режим намерен использовать эти ракеты. Однако если украинские власти и дадут Белому дому какие-то гарантии, то вряд ли будут их соблюдать, уверен политик.
"Думаю, Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести (поставки), и скорее всего, Tomahawk не попадут на Украину. Но если это произойдет, ответ наш будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина", - заключил первый зампред комитета Совфеда.
Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
 
