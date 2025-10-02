https://crimea.ria.ru/20251002/dolozhili-tochno-kak-razveddannye-ssha-dlya-ukrainy-povliyayut-na-khod-svo-1149915754.html
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Администрация президента США Дональда Трампа стремится обезопасить себя от обвинений в сокращении финансовой и военной помощи Украине. Этим объясняются...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Администрация президента США Дональда Трампа стремится обезопасить себя от обвинений в сокращении финансовой и военной помощи Украине. Этим объясняются сообщения в СМИ о том, что Вашингтон намерен снабдить Киев новыми разведданными для ударов вглубь России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.По словам Анпилогова, администрация Трампа фактически не прекращала передачу украинской стороне разведданных, которые в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины. Несмотря на это, в адрес Белого дома продолжают звучать обвинения в том, что Вашингтон дозированно поставляет Киеву действительно нужные ВСУ виды вооружений, а также сокращают финансовую помощь Украине.При этом снабжение киевского режима разведданными не поможет ему кардинально изменить ход конфликта, уверен Анпилогов. Темпы производства ракет и беспилотников на Украине недостаточны для перелома в конфликте, а рассчитывать на передачу ракет Tomahawk Киеву не стоит, полагает аналитик.Данные ракеты могут быть запущены только с эсминцев и подводных лодок, а также с помощью наземной системы Typhon. О передаче Киеву американских эсминцев и или подлодок не может быть и речи. Что касается системы Typhon, то ее большие габариты и неповоротливость сделают ее легкой мишенью для российской артиллерии, отметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и TomahawkСША готовятся к войне: с кем и зачемПочему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Передача Украине новых разведданных от США не поможет Киеву – военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Администрация президента США Дональда Трампа стремится обезопасить себя от обвинений в сокращении финансовой и военной помощи Украине. Этим объясняются сообщения в СМИ о том, что Вашингтон намерен снабдить Киев новыми разведданными для ударов вглубь России. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
По словам Анпилогова, администрация Трампа фактически не прекращала передачу украинской стороне разведданных, которые в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины. Несмотря на это, в адрес Белого дома продолжают звучать обвинения в том, что Вашингтон дозированно поставляет Киеву действительно нужные ВСУ виды вооружений, а также сокращают финансовую помощь Украине.
"Администрации США нужно решить достаточно сложную задачу: с одной стороны, выйти из украинского конфликта и сконцентрироваться на противостоянии с Китаем, а с другой стороны, избежать обвинений в том, что Трамп "позорно слил" Украину и способствовал ее поражению. Публикации в СМИ о том, что Вашингтон передает Киеву разведданные для ударов вглубь РФ, призваны "подстелить солому" для Трампа", – пояснил эксперт.
При этом снабжение киевского режима разведданными не поможет ему кардинально изменить ход конфликта, уверен Анпилогов. Темпы производства ракет и беспилотников на Украине недостаточны для перелома в конфликте, а рассчитывать на передачу ракет Tomahawk Киеву не стоит, полагает аналитик.
Данные ракеты могут быть запущены только с эсминцев и подводных лодок, а также с помощью наземной системы Typhon. О передаче Киеву американских эсминцев и или подлодок не может быть и речи. Что касается системы Typhon, то ее большие габариты и неповоротливость сделают ее легкой мишенью для российской артиллерии, отметил эксперт.
"Системы противовоздушной и противоракетной обороны России, "набив руку" на ATACMS, Storm Shadow, SCALP, уже достаточно натренированы и адаптированы к перехвату западных крылатых ракет. Кроме того, у США просто нет столько наземных пусковых установок для тех же Tomahawk, чтобы "пробить" российскую ПВО", – заключил Анпилогов.
