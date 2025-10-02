https://crimea.ria.ru/20251002/dolozhili-tochno-kak-razveddannye-ssha-dlya-ukrainy-povliyayut-na-khod-svo-1149915754.html

Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО

Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Администрация президента США Дональда Трампа стремится обезопасить себя от обвинений в сокращении финансовой и военной помощи Украине. Этим объясняются сообщения в СМИ о том, что Вашингтон намерен снабдить Киев новыми разведданными для ударов вглубь России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.По словам Анпилогова, администрация Трампа фактически не прекращала передачу украинской стороне разведданных, которые в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины. Несмотря на это, в адрес Белого дома продолжают звучать обвинения в том, что Вашингтон дозированно поставляет Киеву действительно нужные ВСУ виды вооружений, а также сокращают финансовую помощь Украине.При этом снабжение киевского режима разведданными не поможет ему кардинально изменить ход конфликта, уверен Анпилогов. Темпы производства ракет и беспилотников на Украине недостаточны для перелома в конфликте, а рассчитывать на передачу ракет Tomahawk Киеву не стоит, полагает аналитик.Данные ракеты могут быть запущены только с эсминцев и подводных лодок, а также с помощью наземной системы Typhon. О передаче Киеву американских эсминцев и или подлодок не может быть и речи. Что касается системы Typhon, то ее большие габариты и неповоротливость сделают ее легкой мишенью для российской артиллерии, отметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и TomahawkСША готовятся к войне: с кем и зачемПочему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk

