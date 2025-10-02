https://crimea.ria.ru/20251002/ssha-predostavyat-kievu-razveddannye-dlya-dalnoboynykh-udarov-po-rossii-1149901482.html

США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России

США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России - РИА Новости Крым, 02.10.2025

США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России

США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по территории России, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T06:40

2025-10-02T06:40

2025-10-02T07:16

новости

сша

ракета tomahawk

нато

поставки западного оружия украине

политика

дальнобойное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110919/00/1109190070_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d1d0327a6e56261b38b73272ebb7f573.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по территории России, пишет издание Wall Street Journal.По данным издания, правительство США просит страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров. В публикации уточняется, что в Вашингтоне пока не приняли решение, какие именно поставки могут быть одобрены.Разговоры о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk являются надуманными и оторванными от военных реалий, вероятность их передачи Киеву невелика. Такое мнение высказала директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для издания Responsible Statecraft.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп.Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkПентагон призвал военных США готовиться к войне

https://crimea.ria.ru/20251001/ssha-gotovyatsya-k-voyne-s-kem-i-zachem--1149877392.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, ракета tomahawk, нато, поставки западного оружия украине, политика, дальнобойное оружие