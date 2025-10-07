В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно озвучена президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано: это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима", – напомнил Песков.
При этом он отметил, что пока четких заявлений о поставках такого вооружения Киеву не прозвучало. Песков подчеркнул также, что поставки вооружений "сначала происходят, а потом уже звучат заявления, как это было при администрации Байдена".
"Как на этот раз посмотрим. Но здесь, конечно, важно отдавать себе отчет, что речь идет о ракетах, ну если абстрагироваться от нюансов, о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - констатировал пресс-секретарь президента России.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.
