Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/v-kremle-otvetili-na-zayavlenie-trampa-o-postavkakh-raket-tomahawk-kievu-1150022232.html
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T13:35
2025-10-07T13:35
дональд трамп
дмитрий песков
ракета tomahawk
поставки западного оружия украине
сша
россия
украина
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_93:328:3150:2048_1920x0_80_0_0_d8d89cd52fd6ad1a6931a26e9c4405bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно озвучена президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано: это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима", – напомнил Песков.При этом он отметил, что пока четких заявлений о поставках такого вооружения Киеву не прозвучало. Песков подчеркнул также, что поставки вооружений "сначала происходят, а потом уже звучат заявления, как это было при администрации Байдена".Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkУкраина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – ТрампЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_0:358:2253:2048_1920x0_80_0_0_fa85b0fdd64f5d93a6d61cc5bce6786f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, дмитрий песков, ракета tomahawk, поставки западного оружия украине, сша, россия, украина, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, новости
В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву

Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации – Песков

13:35 07.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно озвучена президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано: это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима", – напомнил Песков.
При этом он отметил, что пока четких заявлений о поставках такого вооружения Киеву не прозвучало. Песков подчеркнул также, что поставки вооружений "сначала происходят, а потом уже звучат заявления, как это было при администрации Байдена".
"Как на этот раз посмотрим. Но здесь, конечно, важно отдавать себе отчет, что речь идет о ракетах, ну если абстрагироваться от нюансов, о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - констатировал пресс-секретарь президента России.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
 
Дональд ТрампДмитрий ПесковРакета TomahawkПоставки западного оружия УкраинеСШАРоссияУкраинаУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
12:32Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
12:24Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
12:06Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
12:04ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
11:56Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
11:43Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
11:41В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас
11:24В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
11:15В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
11:05Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
10:37В Крыму растет число предпринимателей
Лента новостейМолния