В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву

В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву

2025-10-07T13:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно озвучена президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано: это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима", – напомнил Песков.При этом он отметил, что пока четких заявлений о поставках такого вооружения Киеву не прозвучало. Песков подчеркнул также, что поставки вооружений "сначала происходят, а потом уже звучат заявления, как это было при администрации Байдена".Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп.Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сообщил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkУкраина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – ТрампЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине

