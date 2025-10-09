https://crimea.ria.ru/20251009/neostorozhnyy-shag-kiev-mozhet-ne-dozhdatsya-raket-tomahawk-1150084272.html

Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

Провал голосования в Верховной раде о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира может стать решающим фактором при принятии Белым...

2025-10-09T17:07

2025-10-09T17:07

2025-10-09T17:15

эксклюзивы риа новости крым

максимилиан шепелев

политика

владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

мнения

ракета tomahawk

поставки западного оружия украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Провал голосования в Верховной раде о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира может стать решающим фактором при принятии Белым домом решения о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор Крымского федерального университета им. Вернадского Максимилиан Шепелев. Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, если он добьется прекращения огня.По словам Шепелева, Зеленский встроен в глобалистскую повестку и таким способом пытается вовлечь президента США в свою игру. Комментируя возможную тактику Трампа в отношении украинского конфликта, политолог отметил, что давать оценки заявлениям американского лидера становится в последнее время все сложнее. "Буквально на днях известный американский журналист Саймон Херш выдал инсайд из окружения президента США, что у них растет обеспокоенность когнитивным состоянием главы государства. Хотя бы даже с этой точки зрения начинают возникать вопросы, как бы он не стал превращаться понемногу в (Джо) Байдена. То, что еще недавно выглядело как некая "тактика качелей", может вообще оказаться чем-то другим на самом деле", - сказал аналитик. Накануне Верховная рада Украины не смогла собрать необходимое количество голосов для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира - инициативу поддержали только 132 депутата при необходимых 226 голосах.В Симферополе проходит III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.Также на медиафоруме презентовали спецпроект РИА Новости Крым о ветеранах спецоперации "Новая жизнь после СВО".Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для УкраиныВ Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk КиевуРакеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла

сша

украина

2025

