https://crimea.ria.ru/20251013/v-krymu-razgonyayut-feyki-ob-evakuatsii-iz-feodosii-1150159387.html
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T18:11
2025-10-13T18:11
2025-10-13T18:11
крым
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
гу мчс рф по республике крым
фейк
происшествия
общество
новости крыма
цифровая безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150147963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96935e90ec9b2260e7afc638c06ad300.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.В ведомстве призывают граждан доверять только официальным источникам информации.В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта, сообщал ранее в понедельник советник главы республики Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мостеЗакрытие автодорог в Крыму – очередной фейкВ Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150147963_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_47232d941ea0707538de25538d105bf9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, гу мчс рф по республике крым, фейк, происшествия, общество, новости крыма, цифровая безопасность
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
Информация об эвакуации из Феодосии является недостоверной – МЧС