В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T18:11
2025-10-13T18:11
крым
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
гу мчс рф по республике крым
фейк
происшествия
общество
новости крыма
цифровая безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.В ведомстве призывают граждан доверять только официальным источникам информации.В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта, сообщал ранее в понедельник советник главы республики Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
крым, атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, гу мчс рф по республике крым, фейк, происшествия, общество, новости крыма, цифровая безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.
"В сети распространяется недостоверная информация от имени ГУ МЧС России по Республике Крым", - проинформировали в пресс-службе и прикрепили к соответствующему посту в официальном Telegram-канале ведомства скриншот ложного сообщения.
В ведомстве призывают граждан доверять только официальным источникам информации.
В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта, сообщал ранее в понедельник советник главы республики Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
