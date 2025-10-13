Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251013/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1150107318.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T18:16
2025-10-13T18:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

18:16 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Лента новостейМолния