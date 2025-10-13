https://crimea.ria.ru/20251013/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1150107318.html

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

