ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ.Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море, уточняется в сообщении."В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", – подчеркнули в ЧФ.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота заявил, что морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.