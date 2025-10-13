Рейтинг@Mail.ru
ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск" - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"
ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск" - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"
Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ.Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море, уточняется в сообщении."В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", – подчеркнули в ЧФ.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота заявил, что морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".
ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"

Подводная лодка "Новороссийск" выполняет плановый межфлотский переход у берегов Франции

11:12 13.10.2025 (обновлено: 12:06 13.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ.
Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.
"Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности", – цитирует сообщение ЧФ РИА Новости.
В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море, уточняется в сообщении.
"В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", – подчеркнули в ЧФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота заявил, что морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".
