Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили республиканский главк МЧС и местные власти. Сообщение о происшествии поступило в 00:03 мск. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Глава городского округа Светлана Гребенькова уточнила, что возгорание в многоквартирном доме произошло после взрыва. Десять жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников. "Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
луганская народная республика (лнр)
Новости
луганская народная республика (лнр), происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие

В Алчевске введен режим ЧС после взрыва и пожара в жилом многоэтажном доме

08:05 13.10.2025
 
© Правительство ЛНРВ Алчевске частично обрушился жилой дом
В Алчевске частично обрушился жилой дом
© Правительство ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили республиканский главк МЧС и местные власти.
"Произошло загорание в квартире на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля. Спасатели проводят эвакуацию жителей дома. В ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены двое погибших. Их данные устанавливают", - сообщили в ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в 00:03 мск. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России.
Глава городского округа Светлана Гребенькова уточнила, что возгорание в многоквартирном доме произошло после взрыва. Десять жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.
"Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она.
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
