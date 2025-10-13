https://crimea.ria.ru/20251013/vzryv-proizoshel-v-zhilom-dome-v-alchevske--est-pogibshie-1150145170.html
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T08:05
2025-10-13T08:05
2025-10-13T08:05
луганская народная республика (лнр)
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150145053_0:132:960:672_1920x0_80_0_0_9a4a46bc20404faa2d917266d663ef39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили республиканский главк МЧС и местные власти. Сообщение о происшествии поступило в 00:03 мск. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Глава городского округа Светлана Гребенькова уточнила, что возгорание в многоквартирном доме произошло после взрыва. Десять жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников. "Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150145053_0:42:960:762_1920x0_80_0_0_7b5ec4e0fefab04a9f9c9818c20bc22b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие
В Алчевске введен режим ЧС после взрыва и пожара в жилом многоэтажном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили республиканский главк МЧС и местные власти.
"Произошло загорание в квартире на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля. Спасатели проводят эвакуацию жителей дома. В ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены двое погибших. Их данные устанавливают", - сообщили в ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в 00:03 мск. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России.
Глава городского округа Светлана Гребенькова уточнила, что возгорание в многоквартирном доме произошло после взрыва. Десять жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.
"Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она.
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.