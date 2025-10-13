https://crimea.ria.ru/20251013/vzryv-proizoshel-v-zhilom-dome-v-alchevske--est-pogibshie-1150145170.html

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске – есть погибшие

13.10.2025

луганская народная республика (лнр)

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики в одном из многоэтажных домов произошли взрыв и пожар, погибли два человека, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили республиканский главк МЧС и местные власти. Сообщение о происшествии поступило в 00:03 мск. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Глава городского округа Светлана Гребенькова уточнила, что возгорание в многоквартирном доме произошло после взрыва. Десять жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников. "Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

луганская народная республика (лнр), происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости