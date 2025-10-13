https://crimea.ria.ru/20251013/tramp-podpisal-mirnuyu-sdelku-po-sektoru-gaza-1150161467.html

"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе

"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе

Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости.Он объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке, назвал сделку "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций. Его цель – прекращение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Мероприятие проходит под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и его американского коллеги.О договоренностях по первой фазе плана урегулирования конфликта Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились, сообщал Дональд Трамп 9 октября. ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников, Израиль– отвести войска к согласованным линиям.По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не получил Нобелевскую премию мираПризнать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнениеКомиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

