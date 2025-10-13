https://crimea.ria.ru/20251013/tramp-podpisal-mirnuyu-sdelku-po-sektoru-gaza-1150161467.html
"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе - РИА Новости Крым, 13.10.2025
"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T19:48
2025-10-13T19:48
2025-10-13T19:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg
Он объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке, назвал сделку "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций. Его цель – прекращение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Мероприятие проходит под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и его американского коллеги.О договоренностях по первой фазе плана урегулирования конфликта Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились, сообщал Дональд Трамп 9 октября. ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников, Израиль– отвести войска к согласованным линиям.По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.
"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
Трамп подписал мирный договор по сектору Газа
19:48 13.10.2025 (обновлено: 19:55 13.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет РИА Новости.
"Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет", – сказал Трамп после подписания документа.
Он объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке, назвал сделку "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.
В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций. Его цель – прекращение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Мероприятие проходит под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и его американского коллеги.
О договоренностях по первой фазе плана
урегулирования конфликта Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились, сообщал Дональд Трамп 9 октября. ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников, Израиль– отвести войска к согласованным линиям.
По данным портала Ynet, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".
ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.
В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.
