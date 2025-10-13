Рейтинг@Mail.ru
Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/postavka-tomahawk-kievu-mozhet-konchitsya-plokho-dlya-vsekh--medvedev-1150150006.html
Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T12:02
2025-10-13T11:58
дмитрий медведев
россия
новости
ракета tomahawk
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Трамп ранее допустил поставку Киеву ракет Tomahawk, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос, по словам президента США, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.По словам зампредседателя Совбеза РФ, остается надеяться, что заявления о Tomahawk являются "очередной пустой угрозой, вызванная затяжными переговорами" Трампа с Владимиром Зеленским.Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что не нацелен на эскалацию конфликта.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы""Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_40317ab6d53813fc7593785ebbc27d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, россия, новости, ракета tomahawk, сша, дональд трамп
Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев

Медведев предупредил о серьезных последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk

12:02 13.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Трамп ранее допустил поставку Киеву ракет Tomahawk, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос, по словам президента США, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа… Отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!" - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, остается надеяться, что заявления о Tomahawk являются "очередной пустой угрозой, вызванная затяжными переговорами" Трампа с Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что не нацелен на эскалацию конфликта.
Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
 
Дмитрий МедведевРоссияНовостиРакета TomahawkСШАДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВС РФ освободили два населенных пункта
12:41Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
12:24Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
12:13В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
12:02Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
11:54Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
11:49Снизит ли Центробанк ключевую ставку в октябре – мнение
11:39Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
11:30В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
11:12ЧФ опроверг информацию о неисправности подлодки "Новороссийск"
11:01Сильные вспышки возобновились на Солнце
10:30Один поезд в Крым задерживается из-за ЧП в Феодосии
10:23Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
10:14Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера
09:40В Севастополе открыли рейд
09:35Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Феодосии
09:10ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
09:08В Сочи ищут группу туристов с детьми
08:55Как изменит работу маркетплейсов и цены закон "О платформенной экономике"
08:44Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе
Лента новостейМолния