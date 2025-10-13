Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев

https://crimea.ria.ru/20251013/postavka-tomahawk-kievu-mozhet-konchitsya-plokho-dlya-vsekh--medvedev-1150150006.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Трамп ранее допустил поставку Киеву ракет Tomahawk, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос, по словам президента США, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.По словам зампредседателя Совбеза РФ, остается надеяться, что заявления о Tomahawk являются "очередной пустой угрозой, вызванная затяжными переговорами" Трампа с Владимиром Зеленским.Ранее Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что не нацелен на эскалацию конфликта.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы""Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

