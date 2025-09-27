Рейтинг@Mail.ru
Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН. Российские войска взяли под контроль еще... РИА Новости Крым, 27.09.2025
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта. ВСУ снова атаковали мирные российские регионы. Еще шесть человек насмерть отравились суррогатным алкоголем в Ленинградской области. В Севастополь завезли бензин и не продают его в канистры "про запас". Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лавров на Генассамблее ООНМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине. Также глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. И пообещал ответы на любые попытки сбивать объекты в воздушном пространстве РФ.Лавров подчеркнул, что Россия не планирует нападений на НАТО и любая агрессия получит решительный отпор. Также министр иностранных дел РФ выразил мнение, что предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки вооружений.Успехи Армии РоссииРоссийские войска взяли под контроль еще три населенных пункта – Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике и Степовое в Днепропетровской области. Бойцы российской армии также нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины.Атаки ВСУ по регионам РФСилы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. При ударе по Ростовской области загорелась газораспределительная станция. Утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции.Массовое отравление алкоголем в ЛенобластиЕще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области, сообщили субботу в Следкоме по региону. На этот раз речь идет о Волосовском районе. До этого в Сланцевском районе Ленобласти в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы. Подозреваемы задержаны.Бензин в СевастополеВ Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. По его словам, топливо в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.Российские паралимпийцыРоссийская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщил в субботу Паралимпийский комитет России. Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день

Заявления Лаврова на Генассамблее ООН и флаги России на паралимпиаде – главное за день

22:15 27.09.2025
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта. ВСУ снова атаковали мирные российские регионы. Еще шесть человек насмерть отравились суррогатным алкоголем в Ленинградской области. В Севастополь завезли бензин и не продают его в канистры "про запас". Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Лавров на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине. Также глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. И пообещал ответы на любые попытки сбивать объекты в воздушном пространстве РФ.
Лавров подчеркнул, что Россия не планирует нападений на НАТО и любая агрессия получит решительный отпор. Также министр иностранных дел РФ выразил мнение, что предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки вооружений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
21:01
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров

Успехи Армии России

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта – Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике и Степовое в Днепропетровской области. Бойцы российской армии также нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины.
Украинские пожарные
08:54
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей

Атаки ВСУ по регионам РФ

Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. При ударе по Ростовской области загорелась газораспределительная станция. Утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
16:16
Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами

Массовое отравление алкоголем в Ленобласти

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области, сообщили субботу в Следкоме по региону. На этот раз речь идет о Волосовском районе. До этого в Сланцевском районе Ленобласти в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы. Подозреваемы задержаны.
Пожар в Ялте
13:37
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание

Бензин в Севастополе

В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. По его словам, топливо в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.
Старт сева кукурузы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
14:52
ЧС федерального характера ввели в Ростовской области

Российские паралимпийцы

Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщил в субботу Паралимпийский комитет России. Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
11:11
Украине нужна перезагрузка: Зеленскому ответили на слова о статусе Крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за день Новости Крыма Крым Россия Новости
 
