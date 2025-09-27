Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта. ВСУ снова атаковали мирные российские регионы. Еще шесть человек насмерть отравились суррогатным алкоголем в Ленинградской области. В Севастополь завезли бензин и не продают его в канистры "про запас". Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Лавров на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине. Также глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. И пообещал ответы на любые попытки сбивать объекты в воздушном пространстве РФ.
Лавров подчеркнул, что Россия не планирует нападений на НАТО и любая агрессия получит решительный отпор. Также министр иностранных дел РФ выразил мнение, что предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки вооружений.
Успехи Армии России
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта – Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике и Степовое в Днепропетровской области. Бойцы российской армии также нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины.
Атаки ВСУ по регионам РФ
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. При ударе по Ростовской области загорелась газораспределительная станция. Утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции.
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти
Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области, сообщили субботу в Следкоме по региону. На этот раз речь идет о Волосовском районе. До этого в Сланцевском районе Ленобласти в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы. Подозреваемы задержаны.
Бензин в Севастополе
В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать. По его словам, топливо в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.
Российские паралимпийцы
Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщил в субботу Паралимпийский комитет России. Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).