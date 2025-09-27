https://crimea.ria.ru/20250927/bespilotniki-atakovali-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-v-chuvashii-1149774556.html

Украинские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции. РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали Чувашскую Республику. По данным главы региона Олега Николаева, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции.И подчеркнул, что угрозы для населения нет, пострадавших нет. Нефтеперекачивающей станции причинен незначительный ущерб, пока работа объекта приостановлена. Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, власти держат ситуацию под контролем и принимают необходимые меры для безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

