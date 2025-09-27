https://crimea.ria.ru/20250927/benzin-v-sevastopole-ne-budut-prodavat-v-kanistry-pro-zapas-1149781174.html
Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"
14:32 27.09.2025 (обновлено: 14:41 27.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать.
"Уважаемые севастопольцы! Первое и самое главное: прошу не запасаться бензином "на будущее"! Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры "про запас" отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж", – проинформировал Развожаев.
И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.
Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию. За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас, отметил губернатор.
И обратил внимание, что переписка в мессенджерах, где люди "ловят" бензовозы, тоже способствует ажиотажу.
"На какие-то заправки может прийти бензовоз, но бензин могут не продавать, а слить для создания запаса для стратегических служб. Кроме этого, после того, как бензовоз сливает бензин, требуется от получаса до часа для "отстойки" топлива", – объяснил Развожаев.
И проинформировал, что на 14:00 27 сентября Аи95NP в свободной продаже есть на АЗС:
✅ Таврида Симферополь;
✅ Таврида Севастополь;
✅ Семипалатинская, 35;
✅ Пожарова, 11;
✅ Индустриальная, 10;
✅ Колобова, 2;
✅ Сапунгорская, 32а;
✅ Инкерман;
✅ Гончарное;
✅ Лабораторное шоссе, 111;
✅ Хрусталева, 78А;
✅ Соловьева;
✅ Верхнесадовое.
Дт и ДтNP продаются без ограничений, подчеркнул губернатор.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина
до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил
, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
