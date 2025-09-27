https://crimea.ria.ru/20250927/benzin-v-sevastopole-ne-budut-prodavat-v-kanistry-pro-zapas-1149781174.html

Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"

Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас" - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры "про запас" не продавать.И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию. За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас, отметил губернатор.И обратил внимание, что переписка в мессенджерах, где люди "ловят" бензовозы, тоже способствует ажиотажу.И проинформировал, что на 14:00 27 сентября Аи95NP в свободной продаже есть на АЗС:✅ Таврида Симферополь;✅ Таврида Севастополь;✅ Семипалатинская, 35;✅ Пожарова, 11;✅ Индустриальная, 10;✅ Колобова, 2;✅ Сапунгорская, 32а;✅ Инкерман;✅ Гончарное;✅ Лабораторное шоссе, 111;✅ Хрусталева, 78А;✅ Соловьева;✅ Верхнесадовое.Дт и ДтNP продаются без ограничений, подчеркнул губернатор.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

