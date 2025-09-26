https://crimea.ria.ru/20250926/benzin-ai-95-v-krymu-poyavitsya-na-zapravkakh-do-kontsa-dnya-1149749458.html

Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня

Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня

На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T12:04

2025-09-26T12:04

2025-09-26T13:02

бензин

топливо в крыму

топливо

сергей аксенов

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706293_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_9f0231220eb1c83a30c2d7464232d57e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекордыПравительство до конца года запретит экспорт бензинаКоснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо в крыму, топливо, сергей аксенов, крым, новости крыма