Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:04
2025-09-26T13:02
бензин
топливо в крыму
топливо
сергей аксенов
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
крым
бензин, топливо в крыму, топливо, сергей аксенов, крым, новости крыма
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня

Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - Аксенов

12:04 26.09.2025 (обновлено: 13:02 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Завтра, как и обещали, нормализуется ситуация до конца дня по 95-му бензину и в течение максимум десяти дней по 92-му бензину", – сказал он журналистам.

Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.
Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.
