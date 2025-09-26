https://crimea.ria.ru/20250926/benzin-ai-95-v-krymu-poyavitsya-na-zapravkakh-do-kontsa-dnya-1149749458.html
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:04
2025-09-26T12:04
2025-09-26T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекордыПравительство до конца года запретит экспорт бензинаКоснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня - Аксенов
12:04 26.09.2025 (обновлено: 13:02 26.09.2025)