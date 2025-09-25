Рейтинг@Mail.ru
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на полуостров своевременно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Что касается дизельных котельных, то их в Крыму всего три, и объем топлива для них требуется небольшой, отметил он. Необходимые запасы уже сформированы.Запасы дизтоплива для техники "Крымтеплокоммунэнерго" также сформированы. В случае каких-либо аварий в ходе сезона транспорт предприятия будет выезжать на места бесперебойно, заверил гендиректор.В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что АЗС республики планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней.
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

Дефицит топлива в Крыму не повлияет на ход отопительного сезона - Крымтеплокоммунэнерго

12:57 25.09.2025 (обновлено: 14:40 25.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на полуостров своевременно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"Что касается запасов мазута, договор у нас заключен, поставки осуществляются бесперебойно, каких-то нареканий на поставщика нет. График заявок, который мы им направляем, исполняется. Здесь я рисков никаких не вижу", - сказал руководитель предприятия.
Что касается дизельных котельных, то их в Крыму всего три, и объем топлива для них требуется небольшой, отметил он. Необходимые запасы уже сформированы.
Запасы дизтоплива для техники "Крымтеплокоммунэнерго" также сформированы. В случае каких-либо аварий в ходе сезона транспорт предприятия будет выезжать на места бесперебойно, заверил гендиректор.
В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что АЗС республики планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
 
