https://crimea.ria.ru/20250925/est-li-v-krymu-riski-dlya-otopitelnogo-sezona-iz-za-defitsita-topliva-1149713330.html

Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T12:57

2025-09-25T12:57

2025-09-25T14:40

крым

новости крыма

крымтеплокоммунэнерго

жкх крыма и севастополя

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на полуостров своевременно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Что касается дизельных котельных, то их в Крыму всего три, и объем топлива для них требуется небольшой, отметил он. Необходимые запасы уже сформированы.Запасы дизтоплива для техники "Крымтеплокоммунэнерго" также сформированы. В случае каких-либо аварий в ходе сезона транспорт предприятия будет выезжать на места бесперебойно, заверил гендиректор.В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что АЗС республики планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властейВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымтеплокоммунэнерго, жкх крыма и севастополя, отопление