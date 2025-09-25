Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ассоциация товарных брокеров (АТБ) призывает нефтяников увеличить объемы топлива на бирже для стабилизации внутреннего рынка, сообщил глава ассоциации Александр Бажин.Кроме того, нефтетрейдеры отмечают увеличение сроков отгрузки купленного на бирже топлива. По словам Бажина, эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, ситуация должна быть поставлена на особый контроль властей. Сейчас трейдеры обсуждают с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой возможные меры минимизации рисков для рынка и потребителей.Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".АТБ – некоммерческая организация, объединяющая топливных трейдеров для представления и защиты своих интересов, координации деятельности по вопросам развития товарного, биржевого и срочного рынков, ведения конструктивного и открытого диалога с регуляторами рынка. По итогам прошлого года группы компаний-членов АТБ приобрели на биржевых торгах более 6 млн тонн нефтепродуктов, что составляет почти 17% всего покупательского спроса конечных потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властейВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ассоциация товарных брокеров (АТБ) призывает нефтяников увеличить объемы топлива на бирже для стабилизации внутреннего рынка, сообщил глава ассоциации Александр Бажин.
"Увеличение биржевых поставок является важнейшим фактором стабильности ситуации, особенно в период повышенного спроса. Это позволит обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита", – цитирует Бажина РИА Новости.
Кроме того, нефтетрейдеры отмечают увеличение сроков отгрузки купленного на бирже топлива. По словам Бажина, эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, ситуация должна быть поставлена на особый контроль властей. Сейчас трейдеры обсуждают с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой возможные меры минимизации рисков для рынка и потребителей.
Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.
При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
АТБ – некоммерческая организация, объединяющая топливных трейдеров для представления и защиты своих интересов, координации деятельности по вопросам развития товарного, биржевого и срочного рынков, ведения конструктивного и открытого диалога с регуляторами рынка. По итогам прошлого года группы компаний-членов АТБ приобрели на биржевых торгах более 6 млн тонн нефтепродуктов, что составляет почти 17% всего покупательского спроса конечных потребителей.
