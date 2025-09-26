https://crimea.ria.ru/20250926/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-krymu-1149749782.html

Что будет с ценами на бензин в Крыму

Что будет с ценами на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Что будет с ценами на бензин в Крыму

Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T12:53

2025-09-26T12:53

2025-09-26T12:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет ли цена на заправках полуострова – РИА Новости Крым поинтересовались у генерального директора одной из компаний-поставщиков Германа Колотова.По его словам, любые прогнозы будут лишними. Колотов рассказал, что цена на топливо определяется производителем и складывается из нескольких важных составляющих. Это – стоимость топлива на Петербургской бирже, железнодорожный тариф на перевозку вагонов, процент кредитования для компаний."Компания берет кредит, покупает топливо. Процент ложится в цену. Плюс с Нового года у нас вырастет НДС на два процента, повышается фонд оплаты труда, коммуналка – все это в конечном итоге формирует цену за литр нашего топлива. Поэтому и прогнозы делать сложно", - сказал Колотов.Сегодня средняя цена на 95-й бензин – 80 рублей, продолжил эксперт и привел в пример соседние государства. Он отметил, что в Литве, Латвии, Польше средняя цена на бензин в два раза выше. На АЗС в Великобритании за литр бензина можно отдать до 200 рублей (в пересчете – ред.).Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКоснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в СимферополеДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка

