Что будет с ценами на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Что будет с ценами на бензин в Крыму
Что будет с ценами на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Что будет с ценами на бензин в Крыму
Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет ли цена на заправках полуострова – РИА Новости Крым поинтересовались у генерального директора одной из компаний-поставщиков Германа Колотова.По его словам, любые прогнозы будут лишними. Колотов рассказал, что цена на топливо определяется производителем и складывается из нескольких важных составляющих. Это – стоимость топлива на Петербургской бирже, железнодорожный тариф на перевозку вагонов, процент кредитования для компаний."Компания берет кредит, покупает топливо. Процент ложится в цену. Плюс с Нового года у нас вырастет НДС на два процента, повышается фонд оплаты труда, коммуналка – все это в конечном итоге формирует цену за литр нашего топлива. Поэтому и прогнозы делать сложно", - сказал Колотов.Сегодня средняя цена на 95-й бензин – 80 рублей, продолжил эксперт и привел в пример соседние государства. Он отметил, что в Литве, Латвии, Польше средняя цена на бензин в два раза выше. На АЗС в Великобритании за литр бензина можно отдать до 200 рублей (в пересчете – ред.)."Да, цена на топливо растет. Но и АЗС – это тоже живой механизм. Если заправка не будет зарабатывать, она перестанет в себя вкладывать. А у них ведь тоже большие расходы на содержание. Поэтому повышение цены для них - это залог дальнейшего развития", – подытожил Герман Колотов.Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Что будет с ценами на бензин в Крыму

Что будет с ценами на бензин в Крыму - прогноз

12:53 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет ли цена на заправках полуострова – РИА Новости Крым поинтересовались у генерального директора одной из компаний-поставщиков Германа Колотова.
По его словам, любые прогнозы будут лишними. Колотов рассказал, что цена на топливо определяется производителем и складывается из нескольких важных составляющих. Это – стоимость топлива на Петербургской бирже, железнодорожный тариф на перевозку вагонов, процент кредитования для компаний.
"Компания берет кредит, покупает топливо. Процент ложится в цену. Плюс с Нового года у нас вырастет НДС на два процента, повышается фонд оплаты труда, коммуналка – все это в конечном итоге формирует цену за литр нашего топлива. Поэтому и прогнозы делать сложно", - сказал Колотов.
Сегодня средняя цена на 95-й бензин – 80 рублей, продолжил эксперт и привел в пример соседние государства. Он отметил, что в Литве, Латвии, Польше средняя цена на бензин в два раза выше. На АЗС в Великобритании за литр бензина можно отдать до 200 рублей (в пересчете – ред.).
"Да, цена на топливо растет. Но и АЗС – это тоже живой механизм. Если заправка не будет зарабатывать, она перестанет в себя вкладывать. А у них ведь тоже большие расходы на содержание. Поэтому повышение цены для них - это залог дальнейшего развития", – подытожил Герман Колотов.
Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
