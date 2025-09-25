https://crimea.ria.ru/20250925/pravitelstvo-do-kontsa-goda-zapretit-eksport-benzina-1149725144.html

Правительство до конца года запретит экспорт бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Об этом сообщил в четверг вице-премьер России Александр Новак.Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он. Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. В четверг глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что дефицит на полуострове возник в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня, заверил онСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКогда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властей

