Правительство до конца года запретит экспорт бензина - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Правительство до конца года запретит экспорт бензина
Правительство до конца года запретит экспорт бензина - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Правительство до конца года запретит экспорт бензина
Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Об этом сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 25.09.2025
Правительство до конца года запретит экспорт бензина

Правительство России продлит запрет на экспорт бензина – Новак

14:07 25.09.2025 (обновлено: 14:43 25.09.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Об этом сообщил в четверг вице-премьер России Александр Новак.
"Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей – также до конца года", – сказал вице-премьер.
Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он. Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. В четверг глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что дефицит на полуострове возник в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня, заверил он
