НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров
НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров
НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.И отметил, что этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает "неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, сегодня ситуация в области международной безопасности ухудшается, и главной причиной этого является стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. При этом Москва и ее единомышленники предлагают устанавливать в Евразии условия равной и неделимой безопасности для всех стран.США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его, с целью сдержать Китай и Россию, заявлял Лавров ранее. По словам министра, НАТО уже не заявляет о своей оборонительной сущности и теперь претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сдвигая так называемую линию обороны к Южно-Китайскому морю.
НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров

НАТО угрожает России и пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе", – сказал Лавров.

И отметил, что этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает "неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, сегодня ситуация в области международной безопасности ухудшается, и главной причиной этого является стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. При этом Москва и ее единомышленники предлагают устанавливать в Евразии условия равной и неделимой безопасности для всех стран.
США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его, с целью сдержать Китай и Россию, заявлял Лавров ранее. По словам министра, НАТО уже не заявляет о своей оборонительной сущности и теперь претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сдвигая так называемую линию обороны к Южно-Китайскому морю.
