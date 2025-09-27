https://crimea.ria.ru/20250927/nato-pytaetsya-vzyat-v-voennoe-koltso-vsyu-evraziyu--lavrov-1149790468.html

НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров

НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025

НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров

НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T20:23

2025-09-27T20:23

2025-09-27T20:32

сергей лавров

мнения

россия

европа

евразия

новости

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_0:309:3076:2039_1920x0_80_0_0_47659de47461b0110a7f7d8f33ff12ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.И отметил, что этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает "неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, сегодня ситуация в области международной безопасности ухудшается, и главной причиной этого является стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. При этом Москва и ее единомышленники предлагают устанавливать в Евразии условия равной и неделимой безопасности для всех стран.США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его, с целью сдержать Китай и Россию, заявлял Лавров ранее. По словам министра, НАТО уже не заявляет о своей оборонительной сущности и теперь претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сдвигая так называемую линию обороны к Южно-Китайскому морю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – ЛавровМногополярный мир стал реальностью – ПутинОтказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров

россия

европа

евразия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, россия, европа, евразия, новости, нато