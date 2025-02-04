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Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров
Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров
Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу. Такое... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T09:12
2025-02-04T09:12
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Россия в глобальной политике", ее публикует внешнеполитическое ведомство.По словам Лаврова, Устав ООН, утвержденный 80 лет назад, до сегодняшнего дня остается главным источником международного права.Он напомнил, что 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира. Именно проведение этих переговоров сделало возможным создание Организации Объединенных Наций, устав которой определил принципы поведения стран для обеспечения их мирного сосуществования и поступательного развития, отметил Лавров.Фундаментом Ялтинско-Потсдамской системы стал принцип суверенного равенства всех государств, согласно которому ни одно из них не может претендовать на доминирующее положение, независимо от границ, численности населения, военной мощи или прочих критериев, подчеркнул глава российского МИД.Следовательно, мироустройство с центром в ООН – единственной в своем роде универсальной площадке для выработки коллективных ответов на общие вызовы – "страхует всех от новой мировой войны", делает вывод Лавров.Он подчеркнул, что при ключевой роли СССР в Организации Объединенных Наций были приняты исторические решения, заложившие основы зарождавшегося тогда многополярного мира, и этот курс продолжила впоследствии Российская Федерация."У России, как и у большинства членов мирового сообщества, с этим никогда не было проблем, но Западу, не излечившемуся от синдрома исключительности, привыкшему действовать в неоколониальной парадигме, то есть жить за счет других, формат межгосударственного взаимодействия, основанный на уважении международного права, был изначально не по нутру", – отметил Лавров.Именно этим объясняется взятый Вашингтоном курс на геополитическое освоение Восточной Европы, "взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции", добавил глава МИД.По мнению Лаврова, дальнейшие попытки Запада, в том числе США, грубо перестроить мир под свои интересы в нарушение свода принципов ООН способны принести еще больше нестабильности и конфронтации, "вплоть до катастрофических сценариев"."При нынешнем уровне конфликтности в международных делах бездумный отказ от Ялтинско-Потсдамской системы с "ядром" в виде ООН и ее устава неминуемо приведет к хаосу", – считает Лавров.При этом он подчеркнул, что "Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых начал международных отношений".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины 2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнениеЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на УкраинеПутин назвал шесть принципов нового мироустройства
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сергей лавров, россия, политика, сша, оон, в мире, новости
Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров

Фундаментом для заключения многополярного мира должен стать Устав ООН – Лавров

09:12 04.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Россия в глобальной политике", ее публикует внешнеполитическое ведомство.
По словам Лаврова, Устав ООН, утвержденный 80 лет назад, до сегодняшнего дня остается главным источником международного права.
Он напомнил, что 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира. Именно проведение этих переговоров сделало возможным создание Организации Объединенных Наций, устав которой определил принципы поведения стран для обеспечения их мирного сосуществования и поступательного развития, отметил Лавров.
Фундаментом Ялтинско-Потсдамской системы стал принцип суверенного равенства всех государств, согласно которому ни одно из них не может претендовать на доминирующее положение, независимо от границ, численности населения, военной мощи или прочих критериев, подчеркнул глава российского МИД.
Следовательно, мироустройство с центром в ООН – единственной в своем роде универсальной площадке для выработки коллективных ответов на общие вызовы – "страхует всех от новой мировой войны", делает вывод Лавров.
"Закрепленное в уставе право вето, которое является не привилегией‎, а бременем особой ответственности за поддержание мира, служит прочным заслоном на пути принятия несбалансированных решений, создает пространство для поиска компромиссов на основе баланса интересов", – пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что при ключевой роли СССР в Организации Объединенных Наций были приняты исторические решения, заложившие основы зарождавшегося тогда многополярного мира, и этот курс продолжила впоследствии Российская Федерация.
"У России, как и у большинства членов мирового сообщества, с этим никогда не было проблем, но Западу, не излечившемуся от синдрома исключительности, привыкшему действовать в неоколониальной парадигме, то есть жить за счет других, формат межгосударственного взаимодействия, основанный на уважении международного права, был изначально не по нутру", – отметил Лавров.
Именно этим объясняется взятый Вашингтоном курс на геополитическое освоение Восточной Европы, "взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции", добавил глава МИД.
По мнению Лаврова, дальнейшие попытки Запада, в том числе США, грубо перестроить мир под свои интересы в нарушение свода принципов ООН способны принести еще больше нестабильности и конфронтации, "вплоть до катастрофических сценариев".
"При нынешнем уровне конфликтности в международных делах бездумный отказ от Ялтинско-Потсдамской системы с "ядром" в виде ООН и ее устава неминуемо приведет к хаосу", – считает Лавров.
При этом он подчеркнул, что "Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых начал международных отношений".
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