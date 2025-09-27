https://crimea.ria.ru/20250927/toplivo-vezut-v-rezhime-non-stop-gde-mozhno-kupit-benzin-v-sevastopole-1149775856.html

Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе

В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям ТЭС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям ТЭС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации главы региона, уже слились бензовозы с АИ-95 NP на следующих АЗС:✅ Таврида Севастополь;✅ Городское шоссе, 15;✅ Семипалатинская, 35;✅ Челюскинцев, 35.Сливаются сейчас на АЗС:✅ Пожарова, 11;✅ Индустриальная, 10;✅ Колобова, 2.На подходе бензовозы на АЗС:✅ Сапунгорская, 32а;✅ Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053.К 12 часам бензовозы подойдут на Лабораторное шоссе, 111, Хрусталева, 78а, Соловьева, Верхнесадовое, Гончарное.Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений, подытожил Развожаев.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

