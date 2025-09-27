Рейтинг@Mail.ru
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе
В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям ТЭС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T11:33
2025-09-27T11:38
севастополь
новости севастополя
топливо
бензин
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям ТЭС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации главы региона, уже слились бензовозы с АИ-95 NP на следующих АЗС:✅ Таврида Севастополь;✅ Городское шоссе, 15;✅ Семипалатинская, 35;✅ Челюскинцев, 35.Сливаются сейчас на АЗС:✅ Пожарова, 11;✅ Индустриальная, 10;✅ Колобова, 2.На подходе бензовозы на АЗС:✅ Сапунгорская, 32а;✅ Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053.К 12 часам бензовозы подойдут на Лабораторное шоссе, 111, Хрусталева, 78а, Соловьева, Верхнесадовое, Гончарное.Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений, подытожил Развожаев.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе

Где можно купить бензин в Севастополе

11:33 27.09.2025 (обновлено: 11:38 27.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополь пришла очередная партия бензовозов и топливо развозят по автозаправочным станциям ТЭС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! Продолжаю в ручном режиме заниматься вопросом по бензину. Ситуация непростая, но топливо в город везут в режиме нон-стоп. Очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС", – проинформировал Развожаев.
По информации главы региона, уже слились бензовозы с АИ-95 NP на следующих АЗС:
✅ Таврида Севастополь;
✅ Городское шоссе, 15;
✅ Семипалатинская, 35;
✅ Челюскинцев, 35.
Сливаются сейчас на АЗС:
✅ Пожарова, 11;
✅ Индустриальная, 10;
✅ Колобова, 2.
На подходе бензовозы на АЗС:
✅ Сапунгорская, 32а;
✅ Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053.
К 12 часам бензовозы подойдут на Лабораторное шоссе, 111, Хрусталева, 78а, Соловьева, Верхнесадовое, Гончарное.
Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений, подытожил Развожаев.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на бензин в Крыму
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
 
