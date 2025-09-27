https://crimea.ria.ru/20250927/lavrov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-prodlenii-dogovora-o-snv-1149788653.html

Лавров высказался о возможном продлении Договора о СНВ

Лавров высказался о возможном продлении Договора о СНВ - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Лавров высказался о возможном продлении Договора о СНВ

Предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T19:34

2025-09-27T19:34

2025-09-27T20:07

сергей лавров

новости

генассамблея оон

россия

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

дснв

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149789084_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_7a5b17349271ad588f1d9e669fceb933.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.И подчеркнул, что реализация предложения РФ позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, генассамблея оон, россия, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), дснв, оон