Лавров высказался о возможном продлении Договора о СНВ
Лавров высказался о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях
19:34 27.09.2025 (обновлено: 20:07 27.09.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
"Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива Российской Федерации, выдвинутая президентом Владимиром Путиным 22 сентября, о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года – при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", – сказал Лавров.
И подчеркнул, что реализация предложения РФ позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях.