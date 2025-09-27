https://crimea.ria.ru/20250927/lavrov-nazval-usloviya-dlya-peregovorov-o-garantiyakh-bezopasnosti-po-ukraine-1149788909.html

Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине

сергей лавров

генассамблея оон

оон

новости

в мире

политика

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Безопасность России и права русскоязычных людей на территориях подконтрольных Киеву должны лечь в основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.Он напомнил, что Россия с самого начала была и остается открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта. Однако киевский режим с его западные кураторы к этому не готовы."Пока же ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному", – констатировал Лавров.Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины, заявляла ранее в официальный представитель МИД России Мария Захарова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине", – подчеркивал он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для КиеваЗеленский назвал страну для возможной встречи с ПутинымТрамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине

украина

Новости

сергей лавров, генассамблея оон, оон, новости, в мире, политика, украина