Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
Безопасность России и права русскоязычных людей на территориях подконтрольных Киеву должны лечь в основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины...
2025-09-27T19:51
2025-09-27T19:51
2025-09-27T20:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Безопасность России и права русскоязычных людей на территориях подконтрольных Киеву должны лечь в основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.Он напомнил, что Россия с самого начала была и остается открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта. Однако киевский режим с его западные кураторы к этому не готовы."Пока же ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному", – констатировал Лавров.Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины, заявляла ранее в официальный представитель МИД России Мария Захарова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине", – подчеркивал он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину, если не примет мирные предложения России и не остановится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для КиеваЗеленский назвал страну для возможной встречи с ПутинымТрамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
Лавров назвал условия для начала переговоров о гарантиях безопасности по Украине
19:51 27.09.2025 (обновлено: 20:50 27.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Безопасность России и права русскоязычных людей на территориях подконтрольных Киеву должны лечь в основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
"Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь о гарантиях безопасности Украины", – заявил Лавров.
Он напомнил, что Россия с самого начала была и остается открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта. Однако киевский режим с его западные кураторы к этому не готовы.
"Пока же ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному", – констатировал Лавров.
Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины, заявляла ранее в официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины
на уровне переговорных групп. "Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине", – подчеркивал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину
, если не примет мирные предложения России и не остановится.
