Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном
2025-09-27T09:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.Уточняется, что речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе. При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе."Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России", – подчеркнули в комитете.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на IPС, Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым.
Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщается на сайте
Паралимпийского комитета России.
"Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в IPC (Международный паралимпийский комитет – ред). Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет", – говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе. При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.
"Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России", – подчеркнули в комитете.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на IPС, Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).
