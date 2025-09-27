Рейтинг@Mail.ru
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном
Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T09:45
2025-09-27T09:45
международный паралимпийский комитет (мпк)
паралимпийский спорт
новости
спорт
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149775144_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_83febc3902ede6ab2edab2e195179d62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.Уточняется, что речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе. При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе."Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России", – подчеркнули в комитете.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на IPС, Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаваниюСпорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуИз Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
международный паралимпийский комитет (мпк), паралимпийский спорт, новости, спорт, в мире
Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном

Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном РФ – ПКР

09:45 27.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф
Встреча медалистов Паралимпийских игр в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.
"Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в IPC (Международный паралимпийский комитет – ред). Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет", – говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе. При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.
"Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России", – подчеркнули в комитете.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на IPС, Генассамблея Международного паралимпийского комитета, которая проходит в Сеуле 26-27 сентября, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
 
Международный паралимпийский комитет (МПК)Паралимпийский спортНовостиСпортВ мире
 
