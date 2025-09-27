https://crimea.ria.ru/20250927/vs-rf-nanesli-udary-po-tyagovym-podstantsiyam-zheleznoy-dorogi-ukrainy-1149776942.html
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T12:16
2025-09-27T12:16
2025-09-27T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.Еще три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР перешли под контроль российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Удары по тяговым подстанциям железной дороги на Украине нанесли российские войска
12:16 27.09.2025 (обновлено: 12:29 27.09.2025)