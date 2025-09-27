Рейтинг@Mail.ru
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250927/vs-rf-nanesli-udary-po-tyagovym-podstantsiyam-zheleznoy-dorogi-ukrainy-1149776942.html
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T12:16
2025-09-27T12:29
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.Еще три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР перешли под контроль российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250927/massirovannym-udarom-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-pod-vinnitsey-1149773720.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу , железная дорога
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины

Удары по тяговым подстанциям железной дороги на Украине нанесли российские войска

12:16 27.09.2025 (обновлено: 12:29 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники", – сказано в сводке.

Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.
Еще три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР перешли под контроль российской армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
08:54
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияПотери ВСУЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
13:02Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла в 2,5 раза
12:44Крым вошел в число лидеров по количеству турпоездок
12:16Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
12:08ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
11:52Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом
11:33Топливо везут в режиме нон-стоп: где можно купить бензин в Севастополе
11:11Украине нужна перезагрузка: Зеленскому ответили на слова о статусе Крыма
10:48В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов
10:10Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт
09:45Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном
09:22В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу
08:54Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
08:31Украинские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии
08:16В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей
08:11Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
07:52В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
07:30Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
07:16При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
07:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу утром
Лента новостейМолния