Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины

Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T12:16

2025-09-27T12:16

2025-09-27T12:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российская армии нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.Еще три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР перешли под контроль российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

