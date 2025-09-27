"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ

https://crimea.ria.ru/20250927/lavrov-otvetil-na-zayavleniya-o-popytkakh-sbit-obekty-v-prostranstve-rf-1149790693.html
2025-09-27T20:32
2025-09-27T20:32
2025-09-27T20:52
20:32 27.09.2025 (обновлено: 20:52 27.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, "эти люди серьезно пожалеют". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", – заявил Лавров.
При этом он подчеркнул право государств сбивать любые летающие объекты над их территориями.
"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он какую-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все в праве делать с этим дроном то, что считают нужным", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.