"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ - РИА Новости Крым, 27.09.2025
"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ
"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ - РИА Новости Крым, 27.09.2025
"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ
Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, "эти люди серьезно пожалеют". Об этом заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T20:32
2025-09-27T20:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, "эти люди серьезно пожалеют". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.При этом он подчеркнул право государств сбивать любые летающие объекты над их территориями."Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он какую-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все в праве делать с этим дроном то, что считают нужным", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ

Лавров пообещал ответы на любые попытки сбивать объекты в воздушном пространстве РФ

20:32 27.09.2025 (обновлено: 20:52 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, "эти люди серьезно пожалеют". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", – заявил Лавров.

При этом он подчеркнул право государств сбивать любые летающие объекты над их территориями.
"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он какую-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все в праве делать с этим дроном то, что считают нужным", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:51
Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
 
