Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:30
2025-09-27T07:30
2025-09-27T07:34
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.27 беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской, пять – над Волгоградской, два – над Курской и один – над Белгородской.
новости, ростовская область, брянская область, астраханская область, воронежская область, волгоградская область, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
55 беспилотников над семью регионами России уничтожили и перехватили в ночь на субботу
07:30 27.09.2025 (обновлено: 07:34 27.09.2025)