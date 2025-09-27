Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250927/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-sem-regionov-rossii-1149773354.html
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:30
2025-09-27T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.27 беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской, пять – над Волгоградской, два – над Курской и один – над Белгородской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники атаковали семь регионов России

55 беспилотников над семью регионами России уничтожили и перехватили в ночь на субботу

07:30 27.09.2025 (обновлено: 07:34 27.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над семью российскими регионами 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
27 беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по шесть – над Астраханской и Воронежской, пять – над Волгоградской, два – над Курской и один – над Белгородской.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лента новостейМолния