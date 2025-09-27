https://crimea.ria.ru/20250927/vs-rf-osvobodili-esche-3-naselennykh-punkta-v-dnr-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1149776832.html

ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025

ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Днепропетровской области и Донбассе. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Днепропетровской области и Донбассе. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.По информации Минобороны, Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

