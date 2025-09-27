Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 27.09.2025
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Днепропетровской области и Донбассе. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T12:08
2025-09-27T12:23
новости сво
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Днепропетровской области и Донбассе. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.По информации Минобороны, Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
новости сво, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Еще три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР перешли под контроль ВС РФ

12:08 27.09.2025 (обновлено: 12:23 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Днепропетровской области и Донбассе. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области", – сказано в сводке.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.
По информации Минобороны, Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
