При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция - РИА Новости Крым, 27.09.2025
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:16
2025-09-27T07:16
2025-09-27T07:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.И подчеркнул, что люди не пострадали.
ростовская область
2025
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
Пожар на газораспределительной станции в Ростовской области произошел после атаки БПЛА