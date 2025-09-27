Рейтинг@Mail.ru
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция - РИА Новости Крым, 27.09.2025
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция - РИА Новости Крым, 27.09.2025
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция
ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор...
2025-09-27T07:16
2025-09-27T07:16
юрий слюсарь
ростовская область
новости
происшествия
газоснабжение
газ
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.И подчеркнул, что люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, газоснабжение, газ, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
"В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы", – проинформировал глава региона.
И подчеркнул, что люди не пострадали.
