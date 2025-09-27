https://crimea.ria.ru/20250927/pri-atake-na-rostovskuyu-oblast-zagorelas-gazoraspredelitelnaya-stantsiya-1149772912.html

При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция

При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция

При атаке на Ростовскую область загорелась газораспределительная станция

ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на субботу – под ударом украинских дронов были шесть районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.И подчеркнул, что люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

