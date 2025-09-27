Рейтинг@Mail.ru
Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом - РИА Новости Крым, 27.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250927/esche-shest-chelovek-v-lenoblasti-umerli-ot-otravleniya-metilovym-spirtom-1149776385.html
Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом
Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом
Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти, сообщает в субботу Следком по региону. РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти, сообщает в субботу Следком по региону.Накануне сообщалось о том, что в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы.Областной Следком продолжает выявлять факты отравления граждан спиртосодержащей продукцией. Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Сейчас установлены трое подозреваемых в реализации смертельного алкоголя. Они задержаны, Следствие ходатайствует об их заключении под стражу. При обысках обнаружены канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование продолжается.
ленинградская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, алкоголь
Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом

От отравления метиловым спиртом в Ленобласти умерли еще шесть человек

11:52 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти, сообщает в субботу Следком по региону.
Накануне сообщалось о том, что в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы.
"26 сентября в следственный отдел по Волосовскому району поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", – сказано в сообщении.
Областной Следком продолжает выявлять факты отравления граждан спиртосодержащей продукцией. Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Сейчас установлены трое подозреваемых в реализации смертельного алкоголя. Они задержаны, Следствие ходатайствует об их заключении под стражу. При обысках обнаружены канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование продолжается.
