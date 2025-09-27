https://crimea.ria.ru/20250927/esche-shest-chelovek-v-lenoblasti-umerli-ot-otravleniya-metilovym-spirtom-1149776385.html

Еще шесть человек в Ленобласти умерли от отравления метиловым спиртом

Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти, сообщает в субботу Следком по региону.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти, сообщает в субботу Следком по региону.Накануне сообщалось о том, что в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое пострадавших госпитализированы.Областной Следком продолжает выявлять факты отравления граждан спиртосодержащей продукцией. Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Сейчас установлены трое подозреваемых в реализации смертельного алкоголя. Они задержаны, Следствие ходатайствует об их заключении под стражу. При обысках обнаружены канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование продолжается.

