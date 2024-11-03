https://crimea.ria.ru/20241103/diversanty-v-bryanskoy-oblasti-i-udar-po-genshtabu-vsu-top-novostey-nedeli-1141572821.html

Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели

Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели

Диверсанты из США на границе России в Брянской области. Массированный обстрел Бердянского порта. Удар по центру управления беспилотными системами Генерального... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T18:31

2024-11-03T18:31

2024-11-03T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Диверсанты из США на границе России в Брянской области. Массированный обстрел Бердянского порта. Удар по центру управления беспилотными системами Генерального штаба вооруженных сил Украины. Заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о военных Северной Кореи на территории РФ. Владимир Зеленский в ситуации цугцванга и вероятный бунт на Украине. Крымский ответ финскому суду на решение о национализации российских государственных активов. Смертельная авария с подростками на питбайках и квадроциклах в Крыму. Дискредитация армии России десятилетней школьницей и ответственность для ее матери. Холодный арктический фронт в Крыму и готовность дорожных служб.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Диверсанты на госгранице России28 октября Центр общественных связей ФСБ сообщил о попытке вторжения диверсионно-разведывательной группы на границе Брянской области. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться на территорию РФ, была обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США.Атака на БердянскНа этой неделе ВСУ продолжали террористические атаки на регионы России. В том числе били по новым регионам. В частности, утром в четверг Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Из-за обстрела в городе закрыли учреждения образования и социальные объекты. Ранения получили три мирных жителя. Инфраструктура порта в результате удара беспилотников ВСУ получила незначительные разрушения, работа порта не будет остановлена, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Удар по Генштабу УкраиныС 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесены 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщили на этой неделе в Минобороны России. Поражен центр управления беспилотными системами Генерального штаба вооруженных сил Украины. Кроме того, ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Заявление Небензи о военных из КНДРОбвинения в переброске военных КНДР в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне России являются голословными и бездоказательными и призваны оправдать решение Запада отправить войска НАТО на Украину, заявил на этой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред отметил, что скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов уже попросту невозможно.Бунт против ЗеленскогоК концу 2024 года Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга, когда любой его шаг приведет к ухудшению положения режима. Фронт ВСУ в Донбассе стремительно рассыпается, "курская авантюра" потерпела крах, что уже очевидно всем, членство в НАТО Украина в ближайшем будущем не получит, военная помощь сокращается, "план победы" на Западе восприняли с раздражением, потери на передовой достигли критического уровня. Солдат катастрофически не хватает. В этой ситуации Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию, ужесточив рейды ТЦК. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов полагает: чем жестче будет идти мобилизация, тем сильнее будет гражданское сопротивление, которое может вылиться в "бессмысленный и беспощадный бунт".Ответ Крыма финскому судуКрым национализирует объекты, связанные с Финляндией. И работа по поиску таких активов начнется в ближайшее время, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в ответ на решение суда Финляндии об аресте российских государственных активов на четыре миллиарда евро. Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.Смертельное ДТП с подростками27 октября в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли подростки 15, 16 и 17 лет. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело, 28-летний водитель Skoda задержан.Ответ за дискредитацию армии России10-летнияя школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщила на этой неделе пресс-служба МВД по Крыму, за проступок дочери административное наказание назначат ее 38-летней матери. В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Погода в КрымуНа Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание. Уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза, сообщила на этой неделе начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова. В горах ожидается снег. Из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, сообщили в "Крымавтодоре". Кроме того, уже заготовлено больше восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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