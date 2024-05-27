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Главное за день: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Главное за день: 27 мая
Главное за день: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Главное за день: 27 мая
Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области. ВСУ... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T23:02
2024-05-27T23:02
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новости
россия
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тайвань
сша
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заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области. ВСУ атаковали регионы России. США поставят Тайваню новейшее вооружение. Литва выбрала президента, а Эстония угрожает России. Минсельхоз РФ введет федеральный режим ЧС из-за заморозков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Визит Путина в УзбекистанПрезидент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции. По итогам переговоров также достигнуты договоренности о дальнейшем наращивании взаимной торговли, углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом, новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции.Успехи Армии РоссииРоссийские войска освободили Ивановку в Харьковской области в Нетайлово в ДНР, отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожены более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Российская ПВО ликвидировала 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ.Атаки на регионы РФБеспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Клычков. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик.В результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области в понедельник утром ранения получили пять человек. Ракета ВСУ попала в здание Социального фонда. Позже стало известно, что при атаке Киев использовал ракеты HIMARS. Рядом с местом прилета находится школа, из которой были эвакуированы дети. После повторной атаки ВСУ на Соцфонд в Херсонской области умерла мирная жительница.Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Оружие ТайванюУкраина получает от США старое вооружение. Такую информацию озвучил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции во время визита на остров Тайвань. На Тайвань, по словам Маккола, будут поставлять вооружение из новых запасов. Некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.Итоги выборов в Литве и заявление президента ЭстонииВо втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков. Его соперница – премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните – набрала 24,06%.Тем временем Эстонский президент Алар Карис заявил, что Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ.Режим ЧС из-за заморозковМинсельхоз России планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Об этом в понедельник сообщила глава ведомства Оксана Лут. Она уточнила, что министерство обратится с запросом к правительству РФ о компенсации ущерба от заморозков по плодовым культурам. Сроки действия режима пока не определены.При этом в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
https://crimea.ria.ru/20240527/rost-torgovli-i-trudovaya-migratsiya-o-chem-dogovorilis-putin-i-merzieev-1137631301.html
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главное за день, новости, россия, узбекистан, министерство обороны рф, тайвань, сша, литва, эстония, заморозки
Главное за день: 27 мая

Главные события и заявления понедельника, 27 мая

23:02 27.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области. ВСУ атаковали регионы России. США поставят Тайваню новейшее вооружение. Литва выбрала президента, а Эстония угрожает России. Минсельхоз РФ введет федеральный режим ЧС из-за заморозков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Визит Путина в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции. По итогам переговоров также достигнуты договоренности о дальнейшем наращивании взаимной торговли, углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом, новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 17:44
Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев

Успехи Армии России

Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области в Нетайлово в ДНР, отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожены более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Российская ПВО ликвидировала 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ.
Главком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате Рамштайн
Вчера, 19:27
Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине

Атаки на регионы РФ

Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Клычков. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик.
В результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области в понедельник утром ранения получили пять человек. Ракета ВСУ попала в здание Социального фонда. Позже стало известно, что при атаке Киев использовал ракеты HIMARS. Рядом с местом прилета находится школа, из которой были эвакуированы дети. После повторной атаки ВСУ на Соцфонд в Херсонской области умерла мирная жительница.
Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.
ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии
Вчера, 18:16
Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди

Оружие Тайваню

Украина получает от США старое вооружение. Такую информацию озвучил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции во время визита на остров Тайвань. На Тайвань, по словам Маккола, будут поставлять вооружение из новых запасов. Некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 21:52Радио "Спутник в Крыму"
Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры

Итоги выборов в Литве и заявление президента Эстонии

Во втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков. Его соперница – премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните – набрала 24,06%.
Тем временем Эстонский президент Алар Карис заявил, что Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ.
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 13:08Радио "Спутник в Крыму"
Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ

Режим ЧС из-за заморозков

Минсельхоз России планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Об этом в понедельник сообщила глава ведомства Оксана Лут. Она уточнила, что министерство обратится с запросом к правительству РФ о компенсации ущерба от заморозков по плодовым культурам. Сроки действия режима пока не определены.
При этом в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Сбор урожая в Крыму
Вчера, 22:52
Главные новости Крыма: 27 мая
 
Главное за деньНовостиРоссияУзбекистанМинистерство обороны РФТайваньСШАЛитваЭстонияЗаморозки
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
23:46Крымский мост открыли для проезда
23:41Крымский мост закрыт для движения
23:02Главное за день: 27 мая
22:52Главные новости Крыма: 27 мая
22:34Прокуратура организовала проверку из-за падения девочки с горы в Феодосии
22:24Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику
22:12Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье
21:52Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры
21:31Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса
21:16Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму
21:01МВД сможет выдворять иностранцев без суда
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20:08Спортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж
19:45Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворце
19:27Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине
19:08Путин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана
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