https://crimea.ria.ru/20240527/glavnoe-za-den-27-maya-1137631827.html

Главное за день: 27 мая

Главное за день: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Главное за день: 27 мая

Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области. ВСУ... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T23:02

2024-05-27T23:02

2024-05-27T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области. ВСУ атаковали регионы России. США поставят Тайваню новейшее вооружение. Литва выбрала президента, а Эстония угрожает России. Минсельхоз РФ введет федеральный режим ЧС из-за заморозков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Визит Путина в УзбекистанПрезидент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции. По итогам переговоров также достигнуты договоренности о дальнейшем наращивании взаимной торговли, углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом, новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции.Успехи Армии РоссииРоссийские войска освободили Ивановку в Харьковской области в Нетайлово в ДНР, отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожены более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Российская ПВО ликвидировала 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ.Атаки на регионы РФБеспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Клычков. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик.В результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области в понедельник утром ранения получили пять человек. Ракета ВСУ попала в здание Социального фонда. Позже стало известно, что при атаке Киев использовал ракеты HIMARS. Рядом с местом прилета находится школа, из которой были эвакуированы дети. После повторной атаки ВСУ на Соцфонд в Херсонской области умерла мирная жительница.Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Оружие ТайванюУкраина получает от США старое вооружение. Такую информацию озвучил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции во время визита на остров Тайвань. На Тайвань, по словам Маккола, будут поставлять вооружение из новых запасов. Некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.Итоги выборов в Литве и заявление президента ЭстонииВо втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков. Его соперница – премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните – набрала 24,06%.Тем временем Эстонский президент Алар Карис заявил, что Эстония сделает все для того, чтобы "поставить Россию на колени", при этом пока не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, равно как и закрывать границы с РФ.Режим ЧС из-за заморозковМинсельхоз России планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Об этом в понедельник сообщила глава ведомства Оксана Лут. Она уточнила, что министерство обратится с запросом к правительству РФ о компенсации ущерба от заморозков по плодовым культурам. Сроки действия режима пока не определены.При этом в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

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https://crimea.ria.ru/20240527/syrskiy-legalizoval-frantsuzskikh-voennykh-instruktorov-na-ukraine-1137633968.html

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https://crimea.ria.ru/20240527/tayvan-vmesto-kryma-ssha-ischut-novuyu-tochku-opory-1137630427.html

https://crimea.ria.ru/20240527/estoniyu-nikto-ne-pozhaleet-ekspert-o-sudbe-zastrelschika-nato-protiv-rf-1137621247.html

https://crimea.ria.ru/20240527/glavnye-novosti-kryma-27-maya-1137632589.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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