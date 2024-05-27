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Стали известны итоги президентских выборов в Литве
Стали известны итоги президентских выборов в Литве - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Стали известны итоги президентских выборов в Литве
Во втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T07:11
2024-05-27T07:11
2024-05-27T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков.Его соперница - премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - набрала 24,06%.По правилам, во втором туре кандидат обязан набрать не менее трети голосов от общего количества избирателей. За Науседу проголосовали 36,59 процента от общего числа. Как пишет РИА Новости, во время встречи с журналистами в предвыборном штабе Науседа сообщил, что намерен продолжать курс Литвы, значительное место в котором занимает поддержка Украины.Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента. Президент избирается сроком на пять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего страны Балтии провоцируют РоссиюГуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на УкраинеЗа что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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литва, гитанас науседа, политика, выборы, в мире, новости
Стали известны итоги президентских выборов в Литве
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во втором туре президентских выборов в Литве побеждает действующий президент Гитанас Науседа, получивший 74,43% голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков.
Его соперница - премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - набрала 24,06%.
По правилам, во втором туре кандидат обязан набрать не менее трети голосов от общего количества избирателей. За Науседу проголосовали 36,59 процента от общего числа.
Как пишет РИА Новости, во время встречи с журналистами в предвыборном штабе Науседа сообщил, что намерен продолжать курс Литвы, значительное место в котором занимает поддержка Украины.
Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента. Президент избирается сроком на пять лет.
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