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За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами
За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости Крым, 02.03.2024
За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами
Таможня Литвы требует вывезти автомобили с российскими номерами в течение недели. Информация об этом размещена на странице соцсети литовской таможни. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T18:32
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литва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Таможня Литвы требует вывезти автомобили с российскими номерами в течение недели. Информация об этом размещена на странице соцсети литовской таможни."Литовская таможня сообщает, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.По данным литовской таможни, на территории Литвы все еще есть автомобили, которые ездят с зарегистрированными в России автомобилями. Таким автовладельцам предлагают либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС.При этом сделано исключение для граждан Российской Федерации, которые ездят транзитом в Калининградскую область или из нее на автомобилях, зарегистрированных в России. Им разрешено находиться в Литве транзитом в течение 24 часов. При этом в автомобиле обязательно должен быть его владелец.Запрет на въезд на территорию Литвы автомобилей с российскими номерами таможня страны объявила 11 сентября 2023 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.С 1 марта текущего года вступило в силу решение правительства Литвы о запрете россиянам, которые следуют поездами Калининградского направления, на посадку и высадку на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.Читайте также на РИА Новости Крым:Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусеЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограниченияСтраны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
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литва, таможня, в мире, европейский союз (ес), новости, россия, автомобиль
За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами

Литва потребовала вывезти из Евросоюза автомобили с российскими номерами в течение недели

18:32 02.03.2024 (обновлено: 18:44 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги
Флаги - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Таможня Литвы требует вывезти автомобили с российскими номерами в течение недели. Информация об этом размещена на странице соцсети литовской таможни.
"Литовская таможня сообщает, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным литовской таможни, на территории Литвы все еще есть автомобили, которые ездят с зарегистрированными в России автомобилями. Таким автовладельцам предлагают либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС.
"С 11 марта лица, которые будут владеть автомобилями с российскими регистрационными знаками, будут считаться нарушающими положения закона и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 КоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля", - предупреждают в таможне Литвы.
При этом сделано исключение для граждан Российской Федерации, которые ездят транзитом в Калининградскую область или из нее на автомобилях, зарегистрированных в России. Им разрешено находиться в Литве транзитом в течение 24 часов. При этом в автомобиле обязательно должен быть его владелец.
Запрет на въезд на территорию Литвы автомобилей с российскими номерами таможня страны объявила 11 сентября 2023 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
С 1 марта текущего года вступило в силу решение правительства Литвы о запрете россиянам, которые следуют поездами Калининградского направления, на посадку и высадку на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.
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