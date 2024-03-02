https://crimea.ria.ru/20240302/za-chto-v-litve-budut-konfiskovyvat-avtomobili-s-rossiyskimi-nomerami-1135363520.html

За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами

За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости Крым, 02.03.2024

За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами

Таможня Литвы требует вывезти автомобили с российскими номерами в течение недели. Информация об этом размещена на странице соцсети литовской таможни. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T18:32

2024-03-02T18:32

2024-03-02T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Таможня Литвы требует вывезти автомобили с российскими номерами в течение недели. Информация об этом размещена на странице соцсети литовской таможни."Литовская таможня сообщает, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.По данным литовской таможни, на территории Литвы все еще есть автомобили, которые ездят с зарегистрированными в России автомобилями. Таким автовладельцам предлагают либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС.При этом сделано исключение для граждан Российской Федерации, которые ездят транзитом в Калининградскую область или из нее на автомобилях, зарегистрированных в России. Им разрешено находиться в Литве транзитом в течение 24 часов. При этом в автомобиле обязательно должен быть его владелец.Запрет на въезд на территорию Литвы автомобилей с российскими номерами таможня страны объявила 11 сентября 2023 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.С 1 марта текущего года вступило в силу решение правительства Литвы о запрете россиянам, которые следуют поездами Калининградского направления, на посадку и высадку на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.Читайте также на РИА Новости Крым:Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусеЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограниченияСтраны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, таможня, в мире, европейский союз (ес), новости, россия, автомобиль