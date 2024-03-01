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Литва закрыла железнодорожные станции для россиян - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Литва закрыла железнодорожные станции для россиян
Литва закрыла железнодорожные станции для россиян - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Литва закрыла железнодорожные станции для россиян
Россияне, которые следуют поездами калининградского направления, с 1 марта не смогут садиться и высаживаться на железнодорожных литовских станциях Кяна и... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T09:34
2024-03-01T09:39
литва
россия
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Россияне, которые следуют поездами калининградского направления, с 1 марта не смогут садиться и высаживаться на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай. Такое решение, принятое правительством Литвы в феврале, вступило в силу в первый день весны. Об этом сообщает РИА Новости.При этом в РЖД уточняют, что решение Литвы не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно.Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение властей Литвы очередным проявлением русофобии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЭстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России
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литва, россия, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, санкции против россии, в мире
Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

Железнодорожные станции Литвы закрыты для Россиян с 1 марта

09:34 01.03.2024 (обновлено: 09:39 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Россияне, которые следуют поездами калининградского направления, с 1 марта не смогут садиться и высаживаться на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай. Такое решение, принятое правительством Литвы в феврале, вступило в силу в первый день весны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки", - пишет агентство со ссылкой на РЖД.
При этом в РЖД уточняют, что решение Литвы не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно.
Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение властей Литвы очередным проявлением русофобии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.
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ЛитваРоссияРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаНовостиСанкции против РоссииВ мире
 
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