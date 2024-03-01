https://crimea.ria.ru/20240301/litva-zakryla-zheleznodorozhnye-stantsii-dlya-rossiyan-1135331933.html

Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

Литва закрыла железнодорожные станции для россиян - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

Россияне, которые следуют поездами калининградского направления, с 1 марта не смогут садиться и высаживаться на железнодорожных литовских станциях Кяна и... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T09:34

2024-03-01T09:34

2024-03-01T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Россияне, которые следуют поездами калининградского направления, с 1 марта не смогут садиться и высаживаться на железнодорожных литовских станциях Кяна и Кибартай. Такое решение, принятое правительством Литвы в феврале, вступило в силу в первый день весны. Об этом сообщает РИА Новости.При этом в РЖД уточняют, что решение Литвы не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно.Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это решение властей Литвы очередным проявлением русофобии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЭстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, россия, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, санкции против россии, в мире