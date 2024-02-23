https://crimea.ria.ru/20240223/mid-rf-litvy-pytaetsya-sozdat-trudnosti-rossiyanam-i-belorusam-1135168864.html

МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам

МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам - РИА Новости Крым, 23.02.2024

МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам

Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T08:30

2024-02-23T08:30

2024-02-23T08:30

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

литва

российские железные дороги (ржд)

калининград

политика

транспорт

россия

белоруссия

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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании.Захарова подчеркнула, что данное решение не отразится на гражданах России, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, поскольку в данном случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.Комментируя принятое решение, она заявила, что "налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности"."Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита – как пассажирского, так и грузового", - заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЭстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России

литва

калининград

россия

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, литва, российские железные дороги (ржд), калининград, политика, транспорт, россия, белоруссия