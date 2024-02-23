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МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам
МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам - РИА Новости Крым, 23.02.2024
МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам
Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T08:30
2024-02-23T08:30
2024-02-23T08:30
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
литва
российские железные дороги (ржд)
калининград
политика
транспорт
россия
белоруссия
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании.Захарова подчеркнула, что данное решение не отразится на гражданах России, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, поскольку в данном случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.Комментируя принятое решение, она заявила, что "налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности"."Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита – как пассажирского, так и грузового", - заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЭстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, литва, российские железные дороги (ржд), калининград, политика, транспорт, россия, белоруссия
МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам
Мария Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай". При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании.
Захарова подчеркнула, что данное решение не отразится на гражданах России, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, поскольку в данном случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.
Комментируя принятое решение, она заявила, что "налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности".
"Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан", - заметила Захарова.
"Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита – как пассажирского, так и грузового", - заключила она.
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