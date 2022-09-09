https://crimea.ria.ru/20220909/es-bolshe-ne-pustyat-rossiyskikh-turistov---vvedeny-zhestkie-ogranicheniya-1124455421.html
ЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограничения
ЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограничения - РИА Новости Крым, 09.09.2022
ЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограничения
Страны Евросоюза по туристической визы будут доступны только для тех,кто въезжает по семейным обстоятельствам и для представителей СМИ, заявила в пятницу... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T13:47
2022-09-09T13:47
2022-09-09T13:48
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Страны Евросоюза по туристической визы будут доступны только для тех,кто въезжает по семейным обстоятельствам и для представителей СМИ, заявила в пятницу еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.По ее словам, решение о полной заморозке туристических виз для россиян будет принят о в течение текущего дняРанее сообщалось о решении Эстонии с 19 сентября закрыть въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. В ответ на это МИД России пообещал ответные меры для стран Балтии, которые будет соответствовать интересам граждан РФ.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), общество
ЕС больше не пустят российских туристов - введены жесткие ограничения
Россиян будут пускать в страны ЕС только по семейным обстоятельствам
13:47 09.09.2022 (обновлено: 13:48 09.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Страны Евросоюза по туристической визы будут доступны только для тех,кто въезжает по семейным обстоятельствам и для представителей СМИ, заявила в пятницу еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.
"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — цитирует Йоханссон РИА Новости.
По ее словам, решение о полной заморозке туристических виз для россиян будет принят о в течение текущего дня
Ранее сообщалось о решении Эстонии с 19 сентября закрыть въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. В ответ на это МИД России пообещал ответные меры для стран Балтии, которые будет соответствовать интересам граждан РФ.
31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.