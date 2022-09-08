https://crimea.ria.ru/20220908/es-zapiraet-svoyu-kletku-iznutri-v-mid-otvetili-na-vizovye-ogranicheniya-1124446647.html

"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения

"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения - РИА Новости Крым, 08.09.2022

"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения

Ответ России на ограничение въезда россиян в страны Балтии непременно последует, он будет соответствовать интересам граждан РФ. Такое заявление сделала... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T18:43

2022-09-08T18:43

2022-09-08T18:43

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ответ России на ограничение въезда россиян в страны Балтии непременно последует, он будет соответствовать интересам граждан РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг."Безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - заявила Захарова.При этом она подчеркнула, что Москва не будет вводить ограничения на въезд в Россию для европейцев, чтобы каждый желающий мог убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, а вот прибалтийские страны, являясь особенно яростными противниками России, такими решениями вредят в том числе и собственным интересам:Ранее сообщалось о решении Эстонии с 19 сентября закрыть въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.

https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html

https://crimea.ria.ru/20220907/putin-rf-ne-zainteresovana-v-zerkalnom-otvete-na-vizovye-ogranicheniya-es-1124428105.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, российская федерация (россия, рф)