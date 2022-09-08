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"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения
"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения
Ответ России на ограничение въезда россиян в страны Балтии непременно последует, он будет соответствовать интересам граждан РФ. Такое заявление сделала... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T18:43
2022-09-08T18:43
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ответ России на ограничение въезда россиян в страны Балтии непременно последует, он будет соответствовать интересам граждан РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг."Безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - заявила Захарова.При этом она подчеркнула, что Москва не будет вводить ограничения на въезд в Россию для европейцев, чтобы каждый желающий мог убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, а вот прибалтийские страны, являясь особенно яростными противниками России, такими решениями вредят в том числе и собственным интересам:Ранее сообщалось о решении Эстонии с 19 сентября закрыть въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html
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российская федерация (россия, рф)
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, российская федерация (россия, рф)
"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения

Захарова пообещала российский ответ странам Балтии на запрет въезда для россиян

18:43 08.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ответ России на ограничение въезда россиян в страны Балтии непременно последует, он будет соответствовать интересам граждан РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.
"Безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - заявила Захарова.
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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
При этом она подчеркнула, что Москва не будет вводить ограничения на въезд в Россию для европейцев, чтобы каждый желающий мог убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, а вот прибалтийские страны, являясь особенно яростными противниками России, такими решениями вредят в том числе и собственным интересам:
"Не удовлетворившись приостановкой действий соглашений, они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами. В результате Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ", - констатировала Захарова.
Ранее сообщалось о решении Эстонии с 19 сентября закрыть въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.
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Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС
31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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